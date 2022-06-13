Менее половины пермяков рады туристам, посещающим город

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Насколько гостеприимны жители российских городов-миллионников, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. На нем был проведен опрос, в котором приняли участие девять тысяч человек.

Рады увеличению числа туристов, посещающих их город, большинство жителей Волгограда, Красноярска, Екатеринбурга и Самары. А вот в Перми горожане оказались не столь гостеприимны. Только 41 процент пермяков хотел бы, чтобы город посещало больше туристов. Еще 37 процентов опрошенных не хотели бы увеличения числа туристов в Перми, а 22 процента затруднились ответить.

Но по сравнению с 2021 годом жители Перми стали гостеприимнее. По итогам прошлогоднего опроса за увеличение числа туристов высказались 30 процентов горожан, против – 23 процента, затруднились с ответом 47 процентов.

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