В Перми начали строить тоннель под Транссибом

Улица Строителей. Фото: администрация Перми.

В Перми продолжаются работы по возведению улицы Строителей. Для того, чтобы дорога прошла под железнодорожными путями Транссибирской магистрали, начато строительство тоннеля в створе улицы Углеуральской. Он появится рядом с ныне действующим тоннелем на улице Локомотивной.

Как сообщили в Минтрансе Пермского края, новый тоннель будет состоять из двух частей: автомобильной с двумя полосами движения и тротуаром, а также трамвайной. Работы планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Еще один тоннель начнут строить в створе улицы Вишерской. В июне там снесут старые дома и подготовят участок, а работы начнутся в августе.

Улица Строителей была задумана для того, чтобы перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Планируется, что после завершения ее строительства больше машин пойдет по Красавинскому мосту, который сейчас недостаточно загружен.

Четырехполосная магистраль длиной в 7 километров пройдет по промзоне микрорайона Паркового, затем вдоль улиц Рабочей и Самолетной с выходом на трассу Стахановская – Ива в микрорайоне Новоплоский.

Сдача улицы Строителей намечена на 2027 год.

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