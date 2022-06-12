Синоптики рассказали, когда закончится дождь и потеплеет в Пермском крае

Температура воздуха в Перми 12 июня составила всего +8,4 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, что 12 июня 2022 в Перми войдет в историю как один из самых холодных дней. Дождь шел практически весь день, лишь около 22 часов на небе стали расходиться тучи.

Синоптики из ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, что из-за вторжения арктического воздуха и сплошной облачности в дневные часы дневная максимальная температура воздуха в Перми 12 июня составила всего +8,4 градуса.

- Среднесуточное значение окажется ниже нормы на 8-9 градусов, - говорят специалисты. - Для второй декады июня дневной максимум температуры ниже +10 - редкое явление, последний раз такое отмечалось 11 июня 2007 года, а до этого - 14 июня 1999 года. Но в отличие от перечисленных случаев, нынешнее похолодание кратковременное. Уже завтра дневная температура воздуха на фоне малооблачной погоды составит +18...+20 градусов.

13 июня обещает быть солнечным.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65