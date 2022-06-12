В Перми в День города запустят праздничный салют

Салют продлится семь минут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 12 июня в честь празднования Дня города и Дня России в небо запустят праздничный фейерверк.

Он начнется в 23.30 и продлится 7 минут. Его запустят с площадки спортшколы «Летающий лыжник» в районе Городских горок. В этот день будет продлена работа общественного транспорта.

Фейерверк можно будет наблюдать практически из всех частей города Перми. Лучшее место для просмотра - смотровая площадка Пермского планетария (бул. Гагарина, 27А), а также Средняя дамба и площадь Дружбы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65.

Читать также

В день города в Перми выступила Валерия

Концерт певицы прошел на эспланаде (Подробнее...)

Пермь празднует День города и День России

Концерт певицы Валерии зрители смотрели под проливным дождем (Подробнее...)