В Перми в День города запустят праздничный салют

Салют продлится семь минут.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 12 июня в честь празднования Дня города и Дня России в небо запустят праздничный фейерверк.
Он начнется в 23.30 и продлится 7 минут. Его запустят с площадки спортшколы «Летающий лыжник» в районе Городских горок. В этот день будет продлена работа общественного транспорта.
Фейерверк можно будет наблюдать практически из всех частей города Перми. Лучшее место для просмотра - смотровая площадка Пермского планетария (бул. Гагарина, 27А), а также Средняя дамба и площадь Дружбы.
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