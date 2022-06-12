В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 56 человек

В больницах с коронавирусом остаются 22 человека.
Фото: Анна Маркова
В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 56 человек за сутки. Три случая из них диагностированы у детей в возрасте до 17 лет. Также среди зараженных 27 жителей в возрасте 60 лет и старше. Всего с начала пандемии вирус выявили у 370 686 человек.
В тяжелом состоянии в больницах находятся 22 пациента. Из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 827 человек, за сутки один.
Заболевших выявили в 13 территориях:
Пермь – 27;
Краснокамский ГО – 4;
Чусовской ГО – 4;
ГО Березники – 3;
Нытвенский ГО – 3;
Добрянский ГО – 3;
Очерский ГО – 3;
Карагайский МО – 3;
Пермский МО – 2;
ГО Чайковский – 1;
Верещагинский ГО – 1;
Октябрьский ГО – 1;
Александровский МО – 1.
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