В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 56 человек

В больницах с коронавирусом остаются 22 человека. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 56 человек за сутки. Три случая из них диагностированы у детей в возрасте до 17 лет. Также среди зараженных 27 жителей в возрасте 60 лет и старше. Всего с начала пандемии вирус выявили у 370 686 человек.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 22 пациента. Из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 827 человек, за сутки один.

Заболевших выявили в 13 территориях:

Пермь – 27;

Краснокамский ГО – 4;

Чусовской ГО – 4;

ГО Березники – 3;

Нытвенский ГО – 3;

Добрянский ГО – 3;

Очерский ГО – 3;

Карагайский МО – 3;

Пермский МО – 2;

ГО Чайковский – 1;

Верещагинский ГО – 1;

Октябрьский ГО – 1;

Александровский МО – 1.

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