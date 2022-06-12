В Перми произошло массовое ДТП

В ДТП пострадали два человека. Фото: Анна Маркова

В Перми 12 июня на Западном обходе произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. Видео последствий автоаварии появилось в социальной сети. Очевидцы сообщают, что все произошло около Красавинского моста. Пострадали большегруз и не менее трех легковушек.

В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее.

На подъезде к городу Перми от автодороги М-7 Волга, со стороны микрорайона Парковый, в направлении улицы Шоссе Космонавтов, двигался большегруз Вольво. По предварительной информации, около 12.55, на 493 км трассы, водитель 1988 года рождения не выдержал безопасный скоростной режим, и совершил наезд на стоящий автомобиль Лада - Калина. После этого, грузовик отбросило на автомобили Рено - Дастер и Тойота - Хайлендер.

В результате ДТП, травмы получили пассажир Лады и водитель Тойоты. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65