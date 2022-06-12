В Перми открыли памятник князю Михаилу Романову

Памятник Михаилу Романову в Перми. Фото: ТАСС.

В Перми 12 июня в День города в сквере имени Решетникова, недалеко от набережной Камы был открыт памятник князю Михаилу Романову. История семьи Романовых тесно связана с нашим городом.

Бюст был установлен в рамках четвертых ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых», организованных Пермским государственным архивом социально-политической истории.

Автор бюста Михаилу Романову - пермский скульптор Алексей Матвеев. Он выполнен из бронзы и установлен на мраморный постамент.