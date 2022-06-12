Сегодня Пермь отмечает свой 299-й год рождения

В Перми отмечают День города. Фото: Администрация Перми.

В сквере им. Василия Татищева вручили символические «ключи от города» выдающимся людям или коллективам, прославляющим Пермь.

Глава Перми Алексей Дёмкин вручил памятные медали: руководителю пермского отделения «Российских студенческих отрядов» Алексею Блюмину, художественному руководителю народного театра «Юность» Александре Свинцовой, участникам танцевально-спортивного клуба «Дуэт» Анастасии Кульбеде и Дмитрию Плешкову, фольклорному ансамблю «Воскресенье».

Напомним, 12 июня в День города Перми на разных площадках пройдет более 100 мероприятий. Завершится праздник фейерверком, который запустят в 23:30 с базы «Летающий лыжник».

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