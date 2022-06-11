В Прикамье от искры самодельной болгарки сгорел лес на полмиллиарда рублей

Сгоревший под Павлово лес. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Житель деревни Павлово «изобрел» бензиновый режущий инструмент. Он насадил на бензопилу болгарку, а на нее – отрезной круг и решил опробовать изобретение.

От мощного режущего инструмента вокруг снопом разлетелись искры. Они подожгли сухую траву – дело было в мае. А ветер понес огонь на расположенный рядом лес.

В итоге пожар уничтожил более 28 тысяч кубометров древесины, выгорело более 280 гектаров взрослого леса да еще 66 Га молодняка.

- Лесному фонду был причинен материальный ущерб на общую сумму почти в полмиллиарда рублей, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Дело было 17 мая прошлого года, и вот сейчас суд вынес по павловскому «кулибину» решение.

- Он совершал резку инструментом с образованием фрикционных искр, - сообщили подробности пожарные. – При помощи бензопилы с насадкой болгарки и отрезным кругом хотел разрезать трубу. От искр загорелась травянистая растительность. Из-за сильного ветра огонь распространился на лесные насаждения. Ординский районный суд Пермского края признал мужчину виновным.

Судья приговорил жителя Павлово к году исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства. Предполагается, что он также должен будет погашать причиненный ущерб.

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