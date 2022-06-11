У сообщества «Мой город – Пермь!» ВКонтакте – полмиллиона подписчиков!

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- Друзья, можете в это поверить? Полмиллиона человек в нашем сообществе! – написали в своем юбилейном посте организаторы сообщества ВКонтакте «Мой город – Пермь!». - За четырнадцать лет существования проекта столько всего произошло... Кто-то из вас с нами с самых первых дней, а кто-то подписался буквально вчера. Каждым подписчиком, когда бы он к нам не присоединился, мы дорожим в равной степени.

Что из себя представляет команда тех, кто развивает это сообщество?

- Вся наша команда из Перми и Пермского края, - говорят организаторы. - Движет нами любовь к нашему городу. Для каждого Пермь - это свой город, связанный с приятными воспоминаниями, деятельностью на благо жителей и многообещающим будущем.

Как родилось название?

- Город - это люди! Настоящее и будущее нашего города зависит от нас. Маленькие позитивные дела, которые каждый из нас может и делает каждый день, - это все зависит от нас. Отсюда и название сообщества «Мой город - Пермь!» Мы стараемся, чтобы каждому было интересно, и каждый чувствовал себя частичкой города.

Не заставит ли полумиллионный рубеж самоуспокоиться?

- Такой рост очень мотивирует, мотивирует искать для вас самые интересные новости, делиться историей о городе и крае, забираться в самые труднодоступные места ради лучших видов на город для фото и видео. Поверьте, к каждому посту мы подходим с большим вниманием, потому что знаем, что вы это оцените!

С 2008 года мы познакомились со многими из вас, когда читали предложенные новости, брали интервью, договаривались о сотрудничестве, смотрели ваши фотографии. Совместно мы искали самые удачные форматы и темы, чтобы знать, что нравится именно вам. Не побоимся этой мысли: за это время мы стали одной большой семьёй с общими интересами.

Вместе с вами мы заботились о малых реках, бездомных животных и экологии города, обсуждали транспортные коллапсы, ходили на крупные фестивали, ездили по самым живописным уголкам Прикамья, следили за последними киноновинками, снятыми в крае, восхищались героическими подвигами пермяков, переживали страшные трагедии и радовались открытию нового!

И все это мы обязательно продолжим делать вместе дальше. Впереди еще больше удивительных открытий с крупнейшим сообществом края.

Спасибо, что вы с «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ»!

Мы в свою очередь поздравляем наших коллег с таким превосходным результатом и желаем им дальнейшего роста и процветания.

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