В Перми развивают систему подготовки юных футболистов

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В пресс-центре стадиона «Звезда» состоялась рабочая встреча с участниками трехстороннего соглашения – «Амкара», Пермской академии спорта и детской футбольной школы «Прогресс». Они рассказали о зарубежном опыте подготовки юных спортсменов.
Старший тренер академии спорта Олег Блохин и главный тренер молодежной команды «Амкара» Дмитрий Белоруков предложили ряд интересных нововведений при подготовке юных пермских футболистов.
Куратор развития детского футбола Алексей Степанов рассказал о новых направлениях работы, которые помогут начинающим спортсменам проторить дорогу в большой футбол и попасть в престижную футбольную команду.
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