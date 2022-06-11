Фото: архив "КП".
В День города пермяки смогут отведать на кулинарной ярмарке на эспланаде 59 блюд
Для посетителей приготовили веселую программу с сюрпризами и подарками
Продегустировать множество вкусных продуктов, поучаствовать во флешмобах и развлекательных программах смогут пермяки на кулинарной ярмарке «59 блюд». Она будет работать на эспланаде с 12.00 до 20.00.
- Мыло ручной работы, козье молоко, чак-чак, пряники и другие продукты от таких местных производителей, как «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», «Ильен», «BossBerry», «Дель Грано», «Медовое раздолье», «Живой выбор», «Благодать», «Петровский мясной дом», пасека Трегубовых и многих других смогут приобрести и попробовать гости ярмарки, - перечислили в городской администрации.
Таже посетителей ждут конкурс барбекю «Прикамский мангал», выставка предметов старинной кухонной утвари, кулинарные мастер-классы, шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб и розыгрыш сувениров.
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