В Перми в День города изменится расписание автобусов и трамваев

.

На День города и День России в Перми запланировано много праздничных мероприятий, в том числе, и в вечернее время. Чтобы пермякам проще было добраться до дома, в городе решили продлить и несколько изменить движение автобусов и трамваев.

Изменения начнутся уже вечером накануне праздника.

- В вечернее время будет продлена работа общественного транспорта, - сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. – Так, уже 11 июня от Разгуляя, где пройдет встреча Дня города в сквере имени Василия Татищева, а также 12 июня с центральных площадок и зоны запуска фейерверка можно будет уехать на общественном транспорте позже, чем обычно. Кроме того, на ряде автобусных маршрутов увеличат количество рейсов.

В ночь с 11 на 12 июня трамваи будут ездить до часу ночи - от остановки «Разгуляй» по таким маршрутам:

– №4 - до станции «Пермь-2»;

– №6 - до остановки «Велта»;

– №7 - до ОАО «ВРЗ»;

– №8 - до АО «Инкар»;

– №11 - до Висима;

– №12 - до Школы №107.

Также в День города работу трамвайных маршрутов №4, №7, №8, №11, №12 продлят до окончания праздничных мероприятий.

12 июня с 22.00 увеличат количество рейсов на автобусных маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова. В направлении Дзержинского и Кировского района будут следовать автобусные маршруты №6, №15, №20 и №60. В обоих направлениях от городской эспланады будут следовать автобусные маршруты №10, №14, №50 и №68.

Изменение расписания общественного транспорта в карточках:

Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65