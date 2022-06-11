В Перми прогремели грозы и выпал крупный град

Фото: группа ВК "ЧП ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь".

Синоптики предупреждали о том, что сегодня, 11 июня, в Прикамье, в том числе, и в Перми могут прогреметь грозы, усилиться ветер, выпасть осадки.

Так и случилось – над Пермью раздавались раскаты грома, лил проливной дождь, который шел полосами – например, когда в микрорайоне Островского поливал ливень, на Крохалевке не упало ни капли.

В довершение всего пошел град. В Сосновом бору он засыпал машины. На видео, которое пермяки выложили в соцсети, видно, что крупные градины можно было собирать горстями.

А на завтра, 12 мая, метеорологи обещают резкое похолодание – в Перми днем будет не теплее 13 градусов.

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