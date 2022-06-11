За прошедшие сутки в Прикамье отмечено всего 58 новых случаев коронавируса

Фото: краевое правительство.

Несмотря на отмененные ограничения, в Пермском крае регистрируют совсем немного положительных тестов на COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки таких было 58.

- Среди зараженных 30 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска, - отметили в санитарном ведомстве. - В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов. Из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Прикамье прошли 1 480 455 человек. 1 403 523 человека завершили курс вакцинации.

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