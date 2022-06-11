В Прикамье 26-летнего парня, который задушил 20-летнюю девушку, признали невменяемым

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью прошлого года житель Кировского района задушил свою молодую подругу – они поссорились во время совместных посиделок со спиртным. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Суд вынес решение – отправить 26-летнего обвиняемого в психиатрический стационар.

- В ходе следствия была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, - прокомментировали в СУ СКО по Пермскому краю.

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