В Прикамье 26-летнего парня, который задушил 20-летнюю девушку, признали невменяемым

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Осенью прошлого года житель Кировского района задушил свою молодую подругу – они поссорились во время совместных посиделок со спиртным. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Суд вынес решение – отправить 26-летнего обвиняемого в психиатрический стационар.
- В ходе следствия была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, - прокомментировали в СУ СКО по Пермскому краю.
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