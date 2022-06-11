С понедельника в сотнях домов в пяти районах Перми отключат горячую воду

Ну вот, только холодная!

Сразу после Дня города, в понедельник, в сотнях пермских домов пропадет горячая вода – теплэнергетики из компании «Т Плюс» опубликовали очередной график опрессовок – гидравлических испытаний. В результате жильцы множества домов в Индустриальном, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми на две недели останутся без горячей воды.

С 13 до 27 июня пересохнут краны в домах на следующих улицах:

- Гремячий лог, 1; - Писарева, 1, 1а, 2а, 7, 11, 13, 25, 25б, 27а, 28, 29в, 29б, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 56б, 56г, 59;

- Бирская, 3, 4; - Воркутинская, 78а, 80, 82, 84, 88; - Гайвинская, 4, 6, 8, 16, 28, 30, 30а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 82, 99, 105; - Мелитопольская, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 24, 26, 28; - Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49а, 50, 52, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78а, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1 ,80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88; - Ново-Гайвинская, 82; - Академика Вильямса, 1, 2а, 2б, 4, 5, 6, 8, 8а, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, 35, 37а, 37б, 39, 39б, 40, 41, 41а, 45, 47, 49, 49а, 51а, 51б, 53а, 53б, 61, 67, 69, 73, 75, 77; - Барнаульская, 3, 3а, 4, 7, 9, 9а, 10, 20; - Репина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 63, 65, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 75, 76а, 104, 115, 120; - Звенигородская, 2, 3, 10, 11; - пер. 1-й Дубровский, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; - пер. 2-й Дубровский, 6, 8; - Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; - Лобвинская, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 42, 42а; - Графтио, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; - Пулковская, 5, 7, 9, 11; - Кабельщиков, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21а, 23, 85, 87, 89, 89а, 93, 95, 95а, 99, 101; - Никитина, 18, 18б, 22; - Маршала Толбухина, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 6, 9, 10а, 11, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 23, 33, 38, 40, 42, 44, 46.

С 14 по 28 июня горячей воды не будет в домах по таким адресам:

- 1-я Красноармейская, 41, 41а, 41б, 43; - Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16, 18; - Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34; - Газеты Звезда, 45, 67/61; - Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17; - Куйбышева, 50, 50а, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3; - Пушкина, 38, 78, 78а, 80, 84; - Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а; - Тимирязева, 50, 52, 59, 54, 57; - Швецова, 37, 39, 41, 48, 46, 50; - Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9; - Седова, 7; - проспект Комсомольский, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а.

С 14 по 28 июня горячую воду отключат в домах на улицах:

- бульвар Гагарина, 65, 65а, 71а, 71, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2; - ул. К. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10; - ул. Гайдара, 1, 3, 4, 5, 6/2, 6/1, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16/2, 16, 18, 20; - ул. Макаренко, 31; - ул. Пушкарская, 55; - ул. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а; - ул. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19; - ул. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 17, 17а, 27; - ул. Советской армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27в, 27г, 29; - ул. Мира, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16; - ул. Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а; - ул. Снайперов, 8; - ул. Кавалерийская, 15, 17; - ул. Стахановская, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б; - ул. Сочинская, 4; - ул. Костычева, 18, 18а, 20.

С 16 по 30 июня без горячей воды при деется посидеть жильцам таких домов:

- ул. Куйбышева, 118а, 118е, 137; - ул. Вижайская, 5, 7, 8, 9, 10, 12; - ул. Солдатова, 23, 25, 27, 29, 29/2, 29/3, 29а, 29в; - ул. Муромская, 3; - ул. Яблочкова, 9, 36, 38; - ул. Лодыгина, 37, 39, 45, 49, 51; - ул. Ярославского, 30, 34, 34а, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 67; - ул. Бородинская, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 39; - ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5; - ул. Академика Вавилова, 4; - шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114; - ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53; - ул. Снайперов, 1, 1а, 3; - ул. Мира, 2, 4, 4а.

С 17 июня до 1 июля горячую воду отключат в домах:

- ул. Спартаковская, 4; - ул. Малая, 3; - проспект Декабристов, 21; - ул. Красных командиров, 7; - ул. Танкистов, 11, 17, 19; - ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44; - ул. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38; - ул. Сивкова, 28; - ул. Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33; - ул. Левченко, 6.

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