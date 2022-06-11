Синоптики рассказали, когда в Прикамье установится теплая погода

Вот такую погоду мы давно ждем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодняшний субботний день, 11 июня, обещает быть в Прикамье дождливым, ветреным и сравнительно теплым.

Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что повсеместно, в том числе, в Перми, могут прогреметь грозы. Ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

Воздух днем в Перми прогреется до 19 градусов, по краю – от 17 до 22 градусов.

А вот завтра, 12 июня, в праздник, нас ждет резкое похолодание – днем в Перми будет не теплее 13 градусов, а по краю – от 11 до 16 градусов.

Но уже в понедельник, 13 июня, снова потеплеет: В Перми до 20 градусов, по краю – от 17 до 22 градусов.

Когда же нам ждать стабильной теплой июньской погоды?

- По предварительному прогнозу, с 14 по 20 июня установится теплая (температурный фон будет в пределах климатической нормы) с редкими кратковременными дождями погода, - сообщают метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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