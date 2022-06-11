После праздников во многих домах в Перми отключат воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На время праздников коммунальщики из компании «Новогор Прикамье» пообещали приостановить ремонт водоводов, чтобы пермякам не пришлось сидеть дома без воды. Но с началом рабочих дней ремонтные работы возобновятся с новой силой.

Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения, чтобы заранее запастись водой.

Сегодня, В субботу, 11 июня, воду отключат с 10.00 до 19.30 в домах по адресам:

- Кояновская, 3,5;

- Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

- Таборская, 20.

14 июня с 9.00 до 13.00 воды не будет в домах на улице Бенгальской, 10 и 10А, также в этот день придется с 9.30 до 19.30 посидеть без воды жильцам многоэтаже на улицах:

- Балхашская, 209 и 224;

- Братская, 10, 20, 22.

16 июня с 9.00 до 19.00 отключат воду в домах по адресам:

- Социалистическая, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17;

- Томская, 34.

17 июня с 10.00 до 17.00 воды не будет в домах на улицах:

- Гашкова, 21А, 23Б, 27Б, 29Б;

- Ивана Франко, 40/1, 40/2, 40/3.

18 июня с 9.00 до 19.00 пересохнут краны в домах на улицах:

- Баумана, 1, 3, 5, 5А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12;

- Кавалерийская, 3, 3А, 4, 5;

- Советской Армии, 21А;

- Стахановская, 59, 59Б.

19 июня с 9.00 до 19.00 придется посидеть без воды жильцам домов по адресам:

- Вильямса, 24, 40, 44, 51А, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

- Кабельщиков, 19, 21;

- Коспашская, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17;

- Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;

- Усадебная (Ордж. р-н), 2, 3, 4, 6, 55;

20 июня с 9.00 до 17.00 воды не будет по адресам:

- Стахановская, 23;

- Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38;

21 июня с 9.00 до 20.00 воду отключат в домах на улице Стахановская, 29 и 50 и на улице Малкова, 26 и 26/1.

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