После праздников во многих домах в Перми отключат воду

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На время праздников коммунальщики из компании «Новогор Прикамье» пообещали приостановить ремонт водоводов, чтобы пермякам не пришлось сидеть дома без воды. Но с началом рабочих дней ремонтные работы возобновятся с новой силой.
Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения, чтобы заранее запастись водой.
Сегодня, В субботу, 11 июня, воду отключат с 10.00 до 19.30 в домах по адресам:
- Кояновская, 3,5;
- Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Таборская, 20.
14 июня с 9.00 до 13.00 воды не будет в домах на улице Бенгальской, 10 и 10А, также в этот день придется с 9.30 до 19.30 посидеть без воды жильцам многоэтаже на улицах:
- Балхашская, 209 и 224;
- Братская, 10, 20, 22.
16 июня с 9.00 до 19.00 отключат воду в домах по адресам:
- Социалистическая, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17;
- Томская, 34.
17 июня с 10.00 до 17.00 воды не будет в домах на улицах:
- Гашкова, 21А, 23Б, 27Б, 29Б;
- Ивана Франко, 40/1, 40/2, 40/3.
18 июня с 9.00 до 19.00 пересохнут краны в домах на улицах:
- Баумана, 1, 3, 5, 5А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12;
- Кавалерийская, 3, 3А, 4, 5;
- Советской Армии, 21А;
- Стахановская, 59, 59Б.
19 июня с 9.00 до 19.00 придется посидеть без воды жильцам домов по адресам:
- Вильямса, 24, 40, 44, 51А, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
- Кабельщиков, 19, 21;
- Коспашская, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17;
- Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;
- Усадебная (Ордж. р-н), 2, 3, 4, 6, 55;
20 июня с 9.00 до 17.00 воды не будет по адресам:
- Стахановская, 23;
- Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38;
21 июня с 9.00 до 20.00 воду отключат в домах на улице Стахановская, 29 и 50 и на улице Малкова, 26 и 26/1.
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