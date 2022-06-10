График работы СберБанка с 11 по 13 июня

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11 июня — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.

12, 13 июня будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».

С 11 по 13 июня обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Вклады и кредиты

Для вкладов, которые заканчиваются 12 и 13 июня, пролонгация будет перенесена на 14 июня. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам физических лиц будут списываться автоматически по графику в дату платежа, для этого нужно обеспечить необходимую сумму на привязанной карте погашения. Если необходимой суммы на карте нет, а платёжная дата приходится на выходной или праздничный день, пополнить карту или счет можно до первого рабочего дня включительно. Платежи спишутся автоматически, это поможет не допустить просроченной задолженности и сохранить хорошую кредитную историю.

Платежи по кредитам корпоративных клиентов будут списываться в штатном режиме. Платежи, выпадающие на 11-13 июня, будут списаны в первый рабочий день. Внести платёж можно до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.