В Пермском крае ищут пропавшую женщину

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда Регион 59 объявили в розыск 70-летнюю Тамару Тукачеву. Сообщается, что 3 июня женщина вышла из дома по улице Льва Толстого в Нытве и бесследно исчезла.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза. Была одета в сиреневую футболку, бордовые спортивные штаны, сиреневые сланцы.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей женщины, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-912-880-41-60 - волонтеры; +7-958-244-12-84-инфорг Юлия.

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