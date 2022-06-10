МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозах и сильном ветре 11 июня

Ожидается облачная погода с прояснениями Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным Пермского гидрометцентра, в субботу, 11 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный 7–12 м/с, температура воздуха +17…22°.

Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, северо-западный ветер 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…13°.

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