Химический STAND-UP как новейший HR-инструмент

Фото: Сергей Королев.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» посмотрели на процесс профориентации под совершенно новым углом. Так на предприятии появилась идея вовлекать в профессию при помощи понятного и весьма зрелищного метода – эффектных химических опытов.

Молодой инженер-технолог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Никита Кифель разработал авторское химическое шоу с экологической направленностью, которое было презентовано на мероприятиях регионального уровня. Эффект – просто поразительный.

Фото: Сергей Королев.

- Уровень вовлеченности школьников и детсадовцев в такой инструмент профориентации оказался очень высоким, - отметил Даниил Богомолов, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». – Обратная связь от участников и их педагогов говорит о том, что интерес к естественным предметам у детей значительно вырастает.

Фото: Сергей Королев.

На глазах публики разворачивается захватывающее представление – извергающийся «вулкан», вылетающий из колбы столб дыма, который дети назвали «джином», уникальный эксперимент под названием «Зеленый змей» со свечением даже при ярком солнечном свете и самая настоящая «Радуга» в лабораторных колбах. В каждом эксперименте зрители становятся непосредственными участниками.

Фото: Сергей Королев.

- У многих серьезное увлечение химией начинается после таких ярких лабораторных реакций. Так было и со мной, - говорит автор шоу Никита Кифель. – Во время представления я рассказываю, как можно делать простейшие опыты с безопасными реагентами, которые есть в каждом доме – сода, газированная вода, растительное масло, обычная пищевая соль. Зрители уходят буквально заряженными на исследования.

Фото: Сергей Королев.

Эффектно преподнесенные сложные химические реакции зрители назвали новым научно-просветительским жанром. А сам способ их подачи – с историями молодого специалиста с профессиональным юмором между опытами – химическим Stand-Up.