Пермский вуз вошел в сотню лучших по России

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших вузов России. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 85 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Среди вузов Приволжья лучшим стал Казанский (Приволжский) федеральный университет. Он, как и в прошлом году, занимает 20-е место в первой сотне.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет стал 58-м.

Дальнейшие места у приволжских вузов распределились так.

На 44-м месте - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Год назад он был на две строчки ниже.

45-м - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева - КАИ.

46-м - Казанский государственный медицинский университет Минздрава России.

48-м - Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ.

55-м - Уфимский государственный нефтяной технический университет.

70-м - Самарский государственный технический университет.

77-м - Казанский национальный исследовательский технологический университет.

81-м - Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

97-м - Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева.

98-м - Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.