Пермский вуз вошел в сотню лучших по России

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших вузов России. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 85 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
Среди вузов Приволжья лучшим стал Казанский (Приволжский) федеральный университет. Он, как и в прошлом году, занимает 20-е место в первой сотне.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет стал 58-м.
Дальнейшие места у приволжских вузов распределились так.
На 44-м месте - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Год назад он был на две строчки ниже.
45-м - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева - КАИ.
46-м - Казанский государственный медицинский университет Минздрава России.
48-м - Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ.
55-м - Уфимский государственный нефтяной технический университет.
70-м - Самарский государственный технический университет.
77-м - Казанский национальный исследовательский технологический университет.
81-м - Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.
97-м - Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева.
98-м - Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России.