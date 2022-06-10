Транспортная прокуратура выяснила, почему загорелся тепловоз в Прикамье

Причиной происшествия стало некачественное техобслуживание тепловоза. Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В ночь с 24 на 25 марта на перегоне Бородулино – Верещагино загорелось машинное отделение тепловоза ТЭМ18ДМ. Причину возгорания выяснила Пермская транспортная прокуратура.

- Установлено, что причиной происшествия явилось некачественное проведение технического обслуживания тепловоза ремонтным персоналом Сервисного локомотивного депо Чусовой ООО «СТМ-Сервис», - сообщает в Telegram-канале пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за пожара был перерыв в движении поездов на втором главном пути перегона Бородулино – Верещагино - 2 часа 42 минуты. Транспортным прокурором начальнику депо внесено представление, после ознакомления с которым нарушения устранили. Работник, проводивший техобслуживание тепловоза оштрафован.

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