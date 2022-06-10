В День города пермские музыканты будут играть в аэропорту

Фото: филармония

В праздничных программах, посвященных Дню России и Дню города, примут участие музыканты Пермской филармонии. Пианистка Гульназ Гарипова и скрипач Василий Еговцев представят свою камерную программу в Международном аэропорту «Большое Савино». Концерты состоятся 12 июня в 12.30 и 17.30.

Уральский государственный камерный хор под управлением народного артиста России Владислава Новика в 16.00 исполнит «Вечернюю музыку» из симфонического действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина в концертной программе, которая пройдет на открытой площадке около Пермского Театра-Театра.

На открытой площадке около Исторического парка «Россия - моя история» с программой «Музыка эпохи» выступят Маргарита Соснер (сопрано) и Константин Березин (саксофон). Начало 12 июня в 13.00.