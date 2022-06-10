В Прикамье выявили 59 новых заражений коронавирусом

- Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае – плюс 59 зараженных ковидом на 10 июня. Среди заболевших 9 детей и подростков до 17 лет, а еще 28 человек старше 60 лет. Общее число инфицированных за два года пандемии достигло 370 572.

Сейчас в краевых стационарах лечится 171 пациент. Из них 31 находится в тяжелом состоянии, 8 – подключены к ИВЛ.

За время пандемии от последствий инфекции скончались 8 824 человека. Один человек умер за минувшие сутки.

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