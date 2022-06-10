В Пермском крае пройдет гонка внедорожников

Ежегодно зрителями гонки внедорожников становятся более 10 тысяч человек Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 11 июня, в 10:00 в Ординском районе в логу «Сухая Орда» пройдет 37-ая гонка внедорожников. Посетить мероприятие может любой желающий.

- Гонка внедорожников привлекает любителей автомобильного спорта, активного отдыха и туризма со всего Пермского края и соседних территорий. Ежегодно зрителями этого события становятся более 10 тысяч человек, - сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Гонка пройдет на естественной трассе. Зрители увидят тренировки и квалификационные заезды участников.

Кроме того, в рамках мероприятия традиционно проводится ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества – народных промыслов Ординского района. Для детей будет работать площадка с аттракционами, а в перерывах между заездами выступят творческие коллективы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Прикамья победила на окружной «Туриаде» в водных дистанциях

Мероприятие в эти дни проходит в Саратовской области (Подробнее...)