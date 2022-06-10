Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 9:31

В Пермском крае пройдет гонка внедорожников

11 июня ее может посетить любой желающий
Мария Никишева
Ежегодно зрителями гонки внедорожников становятся более 10 тысяч человек

Ежегодно зрителями гонки внедорожников становятся более 10 тысяч человек

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 11 июня, в 10:00 в Ординском районе в логу «Сухая Орда» пройдет 37-ая гонка внедорожников. Посетить мероприятие может любой желающий.

- Гонка внедорожников привлекает любителей автомобильного спорта, активного отдыха и туризма со всего Пермского края и соседних территорий. Ежегодно зрителями этого события становятся более 10 тысяч человек, - сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Гонка пройдет на естественной трассе. Зрители увидят тренировки и квалификационные заезды участников.

Кроме того, в рамках мероприятия традиционно проводится ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества – народных промыслов Ординского района. Для детей будет работать площадка с аттракционами, а в перерывах между заездами выступят творческие коллективы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Прикамья победила на окружной «Туриаде» в водных дистанциях

Мероприятие в эти дни проходит в Саратовской области (Подробнее...)