В Пермском крае пройдет гонка внедорожников

Ежегодно зрителями гонки внедорожников становятся более 10 тысяч человек
Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 11 июня, в 10:00 в Ординском районе в логу «Сухая Орда» пройдет 37-ая гонка внедорожников. Посетить мероприятие может любой желающий.
- Гонка внедорожников привлекает любителей автомобильного спорта, активного отдыха и туризма со всего Пермского края и соседних территорий. Ежегодно зрителями этого события становятся более 10 тысяч человек, - сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Гонка пройдет на естественной трассе. Зрители увидят тренировки и квалификационные заезды участников.
Кроме того, в рамках мероприятия традиционно проводится ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества – народных промыслов Ординского района. Для детей будет работать площадка с аттракционами, а в перерывах между заездами выступят творческие коллективы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Прикамья победила на окружной «Туриаде» в водных дистанциях
Мероприятие в эти дни проходит в Саратовской области (Подробнее...)