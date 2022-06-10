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Общество10 июня 2022 8:47

В Прикамье за двое суток выпала треть месячной нормы осадков

При этом на севере осадков почти не было
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае за 7-8 июня выпало 30% от месячной нормы осадков. Цифрами делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В Перми суммарно выпало 25 мм, из них 18 мм пришлось на 7 июня, а оставшиеся 7 мм - на 8 июня. Итого, 37% от месячной нормы.

«Осадки распределились неравномерно. Основная их доля пришлась на запад и юго-запад региона, здесь выпало до 49 мм (Верещагино). Это почти 70% от месячной нормы», - сообщают метеорологи.

В то же время по северу региона местами осадков не было совсем или они имели слабую интенсивность.

Максимальная интенсивность в основном пришлась на центральную часть региона:

- Верещагино - 26 мм за 12 часов

- Большая Соснова - 20 мм за 12 часов

- Пермь - 18 мм за 12 часов