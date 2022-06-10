В Прикамье за двое суток выпала треть месячной нормы осадков

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Фото: Евгения ГУСЕВА
В Пермском крае за 7-8 июня выпало 30% от месячной нормы осадков. Цифрами делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».
В Перми суммарно выпало 25 мм, из них 18 мм пришлось на 7 июня, а оставшиеся 7 мм - на 8 июня. Итого, 37% от месячной нормы.
«Осадки распределились неравномерно. Основная их доля пришлась на запад и юго-запад региона, здесь выпало до 49 мм (Верещагино). Это почти 70% от месячной нормы», - сообщают метеорологи.
В то же время по северу региона местами осадков не было совсем или они имели слабую интенсивность.
Максимальная интенсивность в основном пришлась на центральную часть региона:
- Верещагино - 26 мм за 12 часов
- Большая Соснова - 20 мм за 12 часов
- Пермь - 18 мм за 12 часов