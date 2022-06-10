Банк «Открытие»: более 60% жителей ПФО готовы ходить в новый «Макдональдс»

61% жителей округа готовы ходить в новый «Макдональдс», 32% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню, еще 33% предлагают создать полностью оригинальное российское.

Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к возобновлению работы в России сети ресторанов «Макдональдс» под новым брендом с 12 июня.

Всего 13% жителей Приволжского Федерального округа никогда ранее не посещали «Макдональдс». Часто (несколько раз в месяц «Макдональдс») посещали 7%, пару раз в месяц - 22% респондентов, не чаще раза в месяц - 19%, очень редко (раз в несколько месяцев) - 39%.

Ровно половина опрошенных заявила, что «Макдональдс» перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 20% не знают об этом, 30% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).

При этом подавляющее большинство респондентов в курсе, что «Макдональдс» продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием. 44% безразлично отнеслись к идее открыть «Макдональдс» в России под новым названием, ровно столько же одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

27% опрошенных заявили, что никогда не ходили в «Макдональдс» раньше и не будут сейчас. Еще такое же количество людей готово ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню, еще 34% намерены посещать «Макдональдсы» в любом случае, а 9% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода «Макдональдса» из России. Еще 4% будут ходить только в прежний «Макдональдс», если он вернется в нашу страну.

32% высказались за полное сохранение в новом общепите прежнего меню. 33% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 36% респондентов, в меню ресторана быстрого питания при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.