В Перми одобрена застройка участка возле Сада соловьев

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Пермская комиссия по землепользованию и застройке, рассмотрела итоги публичных слушаний и одобрила предложение ГК «ПМД». Согласно ему, на участке по улице Уинской, 2 площадью 3,7 тысяч кв.м. построят жилую 16-этажку. Эта территория несколько лет принадлежит девелоперу (компании, объединяющей несколько застройщиков в общий бренд). Газета «Business Class» сообщает, что земельный участок расположен в рекреационной зоне. На нем находится автостоянка и мини-рынок. Застройщик планирует облагородить территорию и обустроить тропу по краю склона реки Уинки.

Местные жители выступили на публичных слушаниях за смену зонирования. На территории, расположенной в зоне парков, девелопер предлагает установить участок обслуживания и деловой активности местного значения высотой в 16 этажей с коэффициентом плотности застройки – 2,22.

Ранее в региональном Минприроды обсудили застройку территории с экологами. ГК «ПМД», краевое Минимущества, городское управление по экологии и природопользованию и экологи заключили соглашение по развитию Сада соловьев и прилежащей к нему территории. Проект направили на утверждение в краевое правительство.

Девелопер хочет включить в границы зоны среднеэтажной жилой застройки подзону в восемь этажей, включающую участок по улице Технической, 3. В квартале стоят 5-9-этажные дома. Близлежащая территория также застроена зданиями до 20 этажей.

Кроме того, девелопер подал заявление на установление территории комплексного развития по улице Карпинского, 115 с целью его освоения. Площадь участка - 45 тысяч кв. м. Комиссия направила проекты на публичные слушания.