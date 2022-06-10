Пермяков впервые за 4 года ожидает холодный День города

- Фото: архив "КП"

299-летие Перми в этом году ожидается холодным. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, такого не было 4 года.

«В воскресенье будет облачно, по востоку края пройдут дожди (в центральных районах они также не исключены). Дневной прогрев в таких условиях полностью остановится, и температура воздуха может быть на уровне +8…+10 градусов», - рассказывают синоптики.

Последний раз, кстати, таким холодным День города Перми был в 2018 году. Тогда ночью температура воздуха опускалась до +1,7 градуса, а днем было чуть теплее грядущего прогноза - около +15 градусов.

Напомним, в эти выходные похолодает не только в Перми, но и по всему Пермскому краю. В регион придет арктическое вторжение с Баренцева моря.

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