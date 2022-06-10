В Прикамье в выходные придет интенсивное похолодание

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 и 12 июня в Пермский край придет сильное похолодание. Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», это связано с арктическим вторжением холодного воздуха с Баренцева моря.

И если в субботу днем воздух в крае прогреется до +17…+22 градусов, то ночью похолодает то +4 градусов. Также в субботу возможны дожди и грозы.

Воскресным днем из-за облачности и осадков температура воздуха будет держаться в районе +10…+15 градусов. В Перми максимальная температура составит всего +10…+12 градусов. Добавится к холодной летней температуре и умеренный дождь.

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