Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 3:41

В Прикамье в выходные придет интенсивное похолодание

Это связано с арктическим вторжением с Баренцева моря
Григорий СЕРЕДКИН
-

-

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 и 12 июня в Пермский край придет сильное похолодание. Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», это связано с арктическим вторжением холодного воздуха с Баренцева моря.

И если в субботу днем воздух в крае прогреется до +17…+22 градусов, то ночью похолодает то +4 градусов. Также в субботу возможны дожди и грозы.

Воскресным днем из-за облачности и осадков температура воздуха будет держаться в районе +10…+15 градусов. В Перми максимальная температура составит всего +10…+12 градусов. Добавится к холодной летней температуре и умеренный дождь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65