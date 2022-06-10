Коронавирус в Прикамье выявили в 11 территориях за сутки

Фото: permkrai.ru

За последние сутки коронавирус в Прикамье диагностировали у жителей в 11 территориях. Больше всего новых заболевших из 62-х выявлено в Перми – 45.

Далее следуют Березники и Бардымский округ – там по три заражения. По два пациента в Краснокамском, Горнозаводском и Очерском округах.

Единичные заражения выявлены в Пермском, Верещагинском, Кунгурском, Добрянском и Октябрьском округах.

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