В Прикамье приемная мать полтора года издевалась над ребенком

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье осудили приемную мать, которая полтора года издевалась над ребенком. Неприятной историей делится «В курсе.ру».

Так, вину женщины 8 июня признал Очерский районный суд. Женщина длительное время издевалась над приемным ребенком, проживающим в ее семье.

«Женщина систематически наносила ребенку побои и совершала иное насилие, причинявшие ему физические и психические страдания. Судом доказано 12 эпизодов», - пишет издание.

Теперь ближайшие три года жизни женщина проведет в колонии. Вину свою главная фигурантка дела так и не признала.

В пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда - 300 тыс. руб. Однако приговор суда в законную силу пока не вступил.

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