Ремонт моста на КамГЭС идет с опережением графика

Фото: Администрация Перми

В Перми ремонт моста КамГЭС идет не просто успешно, а с опережением графика. Информацией поделились в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, ремонт моста через плотину идет с 14 мая. Из-за ремонта на Гайве появились огромные пробки, так как ширина моста для проезда была сужена. Вернуть обновленный мост к обычному режиму хотят 1 сентября.

Сейчас одновременно ремонтируют все девять деформационных швов. Три уже полностью готовы, а еще на трех выполнены бетонные работы. Оставшиеся три будут демонтированы.

«Подрядчик взял хороший темп и идет с небольшим опережением графика. Главный приоритет – качество ремонта. Количество рабочих и сроки ремонта, которые в каждый определенный период находятся на объекте, определены теми технологическими процессами, которые необходимо выполнить. Подрядчику поручено завершить ремонт моста как можно быстрее. После администрация Орджоникидзевского района сразу приступит к замене дорожного покрытия. Уже к 1 сентября здесь будет запущено полноценное движение транспорта», – рассказал заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов.

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