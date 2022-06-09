В Перми объявлен сбор на поиск без вести пропавшей девушки

Фото: Личная страница Анны Стерляговой ВКонтакте

В Перми поисковики отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски девушки, которая пропала в ноябре прошлого года.

Напомним, 22-летняя студентка географического факультета ПГНИУ Анна Стерлягова бесследно исчезла 28 ноября. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми и с тех пор никаких вестей о ней нет.

Первые две недели Анну активно искали полицейские, волонтеры, друзья и близкие, но последнее время на поиски девушки никто не выходит.

Сбор планируется на понедельник, 13 июня. Начало – 10:00. Место - Пермь, Кировский район, +58.032934, +55.918407 (отворот к улице Лесная - Липатова, с трассы Пермь - Краснокамск).

Форма одежды - лесная: по погоде, удобная и яркая. С собой желательно иметь: воду, перекус, фонарь, дождевики, заряженный полностью телефон. Поисковики просят установить на смартфон приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

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