В Перми во время Троицы будут дежурить наряды ДПС

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Фото: Василий Вахрин
В Перми по время Троицы у Северного кладбища будут дежурить наряды ДПС. Об этом сообщает мэрия города.
«Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в районе Северного кладбища во время массового посещения захоронений родственниками. Также в случае большого скопления транспорта будет закрыт участок нечётной стороны улицы Якутской», - пояснили в мэрии.
С 11 до 12 июня временно ограничат движение транспорта по нечетной стороне улицы Якутской на участке от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской. Но в случае большого скопления транспортных средств.
Объезд закрытого участка организуют по улице Ветлужской. Движение городского пассажирского транспорта сохранится без ограничения.
А еще с 07:00 11 и 12 июня на улице Якутской в районе входа на Северное кладбище будет организовано дежурство экипажей ДПС
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