В Перми во время Троицы будут дежурить наряды ДПС

- Фото: Василий Вахрин

В Перми по время Троицы у Северного кладбища будут дежурить наряды ДПС. Об этом сообщает мэрия города.

«Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в районе Северного кладбища во время массового посещения захоронений родственниками. Также в случае большого скопления транспорта будет закрыт участок нечётной стороны улицы Якутской», - пояснили в мэрии.

С 11 до 12 июня временно ограничат движение транспорта по нечетной стороне улицы Якутской на участке от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской. Но в случае большого скопления транспортных средств.

Объезд закрытого участка организуют по улице Ветлужской. Движение городского пассажирского транспорта сохранится без ограничения.

А еще с 07:00 11 и 12 июня на улице Якутской в районе входа на Северное кладбище будет организовано дежурство экипажей ДПС

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