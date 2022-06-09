В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний ефрейтор из Пермского края

Фото: администрация Оханского городского округа

В ходе спецоперации на Украине 11 мая погиб военнослужащий Алексей Чураков из города Оханска. Военнослужащему был 21 год. Он был ефрейтором, механиком-водителем танкового взвода. Информацию о его гибели разместила администрация Оханского городского округа.

Алексей Чураков провел детство и юность в городе Оханске. Окончил местную среднюю школу. В 2019 году был призван в ряды Вооруженных сил. Службу начал Высшем танковом училище в Казани, затем продолжил в Оренбургской области. После отправился служить по контракту. А весной этого года в составе российских войск был направлен на Украину для участия в специальной военной операции.

Прощальная церемония состоится 10 июня в 11:00 часов в Оханском доме культуры по адресу: улица Кирова, дом 18. С 12:00 до 13:00 пройдет траурная панихида, с 13:00 до 14:00 – захоронение.

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