В Прикамье подвели первые результаты ЕГЭ

Дима - знаток географии из Елово. Он набрал максимальный балл.

В Пермском крае подвели первые результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии. Число высокобалльников, набравших от 81 до 100 баллов, составило 360 человек. 19 их них достигли высшего результата в 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минобрнауки.

Так, на максимум с экзаменационными заданиями по химии справились четверо выпускников из Перми и Добрянки. Трое одиннадцатиклассников из Перми, Елово и Косинского округа соответственно идеально справились с географией. Сто баллов по литературе у восьми школьников из Перми, у двух – из Чайковского и у одного – из Лысьвы и Чернушки.

Число тех, кто набрал от 81 до 100 баллов, составило 360 человек.

Еще один Дима, написавший на максимум географию. Теперь - из Косинского округа.

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