В Пермском политехе рассказали к чему приведет загрязнение Мирового океана

Эколог Пермского Политеха Лариса Рудакова рассказала, насколько загрязнен Мировой океан. Фото: пресс-служба Политеха

Мировой океан – водная оболочка Земли, покрывающая 70,8 % ее поверхности. Эколог Пермского Политеха Лариса Рудакова рассказала, насколько он загрязнен и что случится, если мы достигнем критической точки выбросов.

– Вода – ценнейший ресурс планеты, наряду с воздухом и почвой. Сейчас водоемы содержат механические, химические и биологические виды загрязнений: различные отходы, химические соединения, патогенные бактерии и вирусы, - рассказывает профессор Лариса Рудакова.

Загрязнение Мирового океана – глобальная проблема современности. В основном воду портят частицы пластика размером менее 5 мм. Они копятся в теле живых организмов, когда те пьют и передаются по пищевой цепи дальше. В Мировом океане микропластик плавает от поверхности до дна, от Арктики до Антарктики.

– В марте 2022 года впервые появились сообщения о его обнаружении в организме человека. Ученые из Нидерландов в крови 22 людей выявили микрочастицы нескольких полимеров. В крови 17 из них нашли частицы ПЭТ, из которого делают бутылки для воды.

Влияние этого материала на организм человека недостаточно изучено, но известно, что он может повредить внутренние органы и выделяет опасные химические вещества.

Кроме того, в воде обнаружен новый вид загрязнений - антибиотики, крайне опасные для живых организмов.

- Все это приводит к дефициту питьевой воды в отдельных регионах планеты, к снижению качества жизни, к нарушению мест обитания живых организмов, которые также являются объектами промысла и добычи.

Если изменений не произойдет, это может повлечь непригодность воды для питья и санитарно-гигиенических потребностей, а так же рост заболеваемости.

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