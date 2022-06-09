Следователи начали проверку после избиения в Прикамье 12-летнего мальчика

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю
В Прикамье следователи начали проверку по факту жестокого избиения 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.
Видеозапись происшествия из Березников появилась вчера. На кадрах видно, как в безлюдном месте стоит толпа школьников - около десяти человек. Они полукругом обступили лежащего на земле мальчика и жестоко его избивали.
"Сейчас проводим проверку и устанавливаем все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примем процессуальное решение", - прокомментировали следователи.
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