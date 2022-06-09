Следователи начали проверку после избиения в Прикамье 12-летнего мальчика

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Прикамье следователи начали проверку по факту жестокого избиения 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.

Видеозапись происшествия из Березников появилась вчера. На кадрах видно, как в безлюдном месте стоит толпа школьников - около десяти человек. Они полукругом обступили лежащего на земле мальчика и жестоко его избивали.

"Сейчас проводим проверку и устанавливаем все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примем процессуальное решение", - прокомментировали следователи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65