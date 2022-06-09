В Прикамье ищут пропавшего мужчину на белом "Форде"

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края
В Прикамье может находиться житель соседнего с Пермским краем региона – Свердловской области. Первоуралец Антон Кузьмин пропал без вести 6 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края.
Как считают волонтеры, пропавший может находиться либо в Свердловской области, либо в Пермском крае. Передвигался мужчина на автомобиле «Форд Транзит» белого цвета.
Особые приметы:
- рост 180 см;
- худощавого телосложения;
- черные волосы;
- карие глаза.
Был одет в черную куртку, черную футболку, черные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам:
- 112;
- 8 (800) 700-54-52.
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