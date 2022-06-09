В Прикамье ищут пропавшего мужчину на белом "Форде"

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В Прикамье может находиться житель соседнего с Пермским краем региона – Свердловской области. Первоуралец Антон Кузьмин пропал без вести 6 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края.

Как считают волонтеры, пропавший может находиться либо в Свердловской области, либо в Пермском крае. Передвигался мужчина на автомобиле «Форд Транзит» белого цвета.

Особые приметы:

- рост 180 см;

- худощавого телосложения;

- черные волосы;

- карие глаза.

Был одет в черную куртку, черную футболку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам:

- 112;

- 8 (800) 700-54-52.

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