Житель Прикамья хотел увидеться с дочерью, но попал в тюрьму

на период следствия всех троих арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре прошлого года трое жителей Куеды пили алкоголь. Во время посиделок один из них вспомнил, что в соседней деревне Урада у него живет дочь. Всей компанией они решили к ней наведаться. Дверь открыла мать ребенка. Отец стал настойчиво требовать встречи с девочкой. На что получил ответ, что дочь он не увидит, так как в ее воспитании не участвовал и деньгами не помогал. К диалогу присоединился сожитель женщины. Отец ребенка стал с ним ругаться, материться и хватать за одежду. Приятели в стороне остаться не могли. На мужчину напали и начали избивать. Один даже схватил палку, стал колотить по голове и телу. Потом компания вызвала такси и уехала в Чернушинский район.

Вскоре нарушителей задержала полиция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на период следствия всех троих арестовали. Куединский районный суд признал мужчин 1967, 1984 и 2002 годов рождения виновными по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и назначил наказание: двум мужчинам 1984 и 2002 годов рождения – 2 года тюрьмы, а третьему 1967 года рождения – год тюрьмы строгого режима.

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