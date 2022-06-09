Фото: пресс-служба аэропорта "Пермь"

Авиакомпания Smartavia открывает новые рейсы из Перми в Москву. Уже в эту субботу, 11 июня, пройдет первый полет в международный аэропорт Шереметьево. Рейсы по этому направлению запланированы четыре раза в неделю: в среду, четверг, субботу и воскресенье.

Пресс-служба аэропорта «Пермь» сообщает в своем Telegram-канале, что по новому маршруту будут летать комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800. Кроме того, летом пассажиры Smartavia смогут улететь из аэропорта Большое Савино в Санкт-Петербург. Такие полеты будут выполняться каждый день.

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