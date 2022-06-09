В Прикамье банда в масках ограбила пункт приема металла

Пьяная компания подъехала на машине к пункту приема металла Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Осе в августе 2021 года выпивали сын, отец и пара его приятелей. В голову главы семейства пришел план легкого заработка, которым он поспешил поделиться с компанией. Подобно сюжету фильма, мужчины до мелочей продумали ограбление и распределили роли.

Пьяная компания подъехала на машине к пункту приема металла. Чтоб их не раскрыли, они надели маски с прорезями для глаз. Отец стоял на стреме, остальные обманом вынудили сторожа открыть ворота. Ворвавшись на территорию, они решили выбить из охранника информацию: где хранятся деньги. Тот, перепугавшись, все рассказал. Один из злоумышленников проник в помещение вагона и украл 98 тысяч рублей. После этого банда скрылась, а сторож поспешил сообщить о произошедшем в полицию.

Осинский отдел МВД направил уголовное дело в суд. Вскоре мужчин, обвиняемых по статье «Разбой», задержали. Злоумышленниками оказались неоднократно судимый 28-летний молодой человек и его 52, 45 и 35-летние подельники. По решению суда один из мужчин был заключен под стражу, двое - под домашний арест, а четвертый получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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