В Пермском крае вынесли приговор мужчине, который выбил глаз незнакомцу

К общежитию подъехала скорая и полиция. Пострадавшего госпитализировали, но спасти зрение так и не смогли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале житель Соликамска зашел в гости к соседке по общежитию. Здесь уже сидела компания, все выпивали. Один из гостей стал вести себя агрессивно, матерился и кричал, мешал отдыхать остальным. Хозяйка просила его уйти, но в ответ услышала только оскорбления. За девушку вступился сосед и еще раз попросил нетрезвого гостя покинуть мероприятие. Ответа не последовало и мужчина повторил еще раз. Как оказалось позже - очень зря…

Пьяный мужчина вскочил из-за стола и ударил заступника кулаком по лицу. Пострадавший испытал резкую сильную боль и почувствовал, как по лицу бежит кровь. Мужчина оглядел шокированные лица окружающих и развернулся к зеркалу. От удара он лишился левого глаза.

К общежитию подъехала скорая и полиция. Пострадавшего госпитализировали, но спасти зрение так и не смогли. Нарушителя арестовали.

Виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» оказался 27-летний ранее судимый житель Соликамска. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы.

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