На время крестного хода в Перми перекроют движение транспорта

Как только крестный ход будет проходить перекресток, движение транспорта на нем будет возобновляться и так по аналогии Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 12 июня, в Перми пройдет крестный ход, посвященный памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова. По этой причине с 11:00 до 14:00 перекроют движение транспорта по улицам:

- Соликамской: от улицы Висимской до улицы Мостовой (без прекращения движения по улице Висимской);

- Мостовой: от улицы Соликамской до улицы Огородникова;

- Огородникова: от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;

- Кузнецкой: от улицы Огородникова до улицы Целинной;

- Целинной: от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;

- Лянгасова: от улицы Целинной до улицы Липовой (без прекращения движения по перекрестку с ул. Липовой).

Как только крестный ход будет проходить перекресток, движение транспорта на нем будет возобновляться и так по аналогии.

Кроме того, временно изменится движение автобусов. Администрация Перми сообщает, что на период перекрытия улиц Огородникова и Кузнецкой с 11:00 до 14:00 маршруты №36 и 58 будут следовать с приостановкой движения на время прохождения колонны участников. Отдельные рейсы укоротят до остановки «Микрорайон Вышка-2». При перекрытии улиц Соликамской и Мостовой с 11:00 автобусы, двигающиеся в направлении Соликамского и Лядовского тракта остановятся на время движения участников крестного хода.

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