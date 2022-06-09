На время крестного хода в Перми перекроют движение транспорта

Как только крестный ход будет проходить перекресток, движение транспорта на нем будет возобновляться и так по аналогии
Фото: Мария ЛЕНЦ
В воскресенье, 12 июня, в Перми пройдет крестный ход, посвященный памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова. По этой причине с 11:00 до 14:00 перекроют движение транспорта по улицам:
- Соликамской: от улицы Висимской до улицы Мостовой (без прекращения движения по улице Висимской);
- Мостовой: от улицы Соликамской до улицы Огородникова;
- Огородникова: от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;
- Кузнецкой: от улицы Огородникова до улицы Целинной;
- Целинной: от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;
- Лянгасова: от улицы Целинной до улицы Липовой (без прекращения движения по перекрестку с ул. Липовой).
Как только крестный ход будет проходить перекресток, движение транспорта на нем будет возобновляться и так по аналогии.
Кроме того, временно изменится движение автобусов. Администрация Перми сообщает, что на период перекрытия улиц Огородникова и Кузнецкой с 11:00 до 14:00 маршруты №36 и 58 будут следовать с приостановкой движения на время прохождения колонны участников. Отдельные рейсы укоротят до остановки «Микрорайон Вышка-2». При перекрытии улиц Соликамской и Мостовой с 11:00 автобусы, двигающиеся в направлении Соликамского и Лядовского тракта остановятся на время движения участников крестного хода.
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