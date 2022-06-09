Интернетынпукава:«Ростелеком» установил точки Wi-Fi-доступа в детских садах столицы Коми-Пермяцкого округа

Оборудование позволяет педагогам дошкольных учреждений столицы Коми-Пермяцого округа посещать онлайн-курсы повышения квалификации, скачивать музыку для занятий и общаться с коллегами из краевого центра.«Интернетынпукава», что в переводе с коми-пермяцкого языка означает «сидеть в интернете», теперь смогут до 50 сотрудников детских учреждений одновременно.

Марина Отинова, заведующая детского сада «Родничок»:

«В этом году для обучения детей и педагогов мы купили интерактивную доску, которую установили в актовом зале. Но при использовании оборудования у нас постоянно возникали проблемы со связью. Как только мы установили точку Wi-Fi-доступа от “Ростелекома”, интернет заработал идеально. Теперь мы можем не только посещать онлайн-обучение, но и сами проводить онлайн-уроки по изучению коми-пермяцкого языка».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания “Ростелеком” работает над тем, чтобы качество связи было одинаковым как в больших, так и в малых городах Пермского края. В детских садах Кудымкара уже установили шесть Wi-Fi-точек. Специалисты компании подключили оборудование так, чтобы сигнал достигал не только групп, где находятся педагоги и дети, но и музыкальный и спортивный залы. Это позволяет сотрудникам дошкольных учреждение разнообразить утренники и занятия для малышей».

В планах компании —до конца июня установить еще три точки Wi-Fi-доступа. Таким образом все кудымкарские детские сады будут оборудованы беспроводным интернетом с максимальной скоростью доступа до 100 Мбит/с.