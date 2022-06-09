В Перми может закрыться самый большой кошачий приют

Давайте сделаем так, чтобы в следующем году бездомные котики не остались на улице, а обрели крышу над головой Фото: Галя Море

Приют для бездомных кошек «Матроскин» обратился к пермякам за помощью. Дело в том, что Дом грузчика, где находится приют, в 2020 году признали аварийным и в 2023 году здание подлежит расселению, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

- По закону расселят только жилые квартиры, а собственникам нежилых помещений ничего не предоставят. Реконструкция дома будет длиться в течение двух-трех лет. Аренда другого помещения для приюта – огромный риск быть выселенными собственниками в любой момент, - пишет организатор «Матроскина» Галя Море в соцсетях.

Кроме того, последние три года приют находится в подвале жилого дома, что противоречит закону «Об ответственном обращении с животными». С 2019 года приюты могут располагаться только в отдельных зданиях и сооружениях. Нарушение предписания грозит штрафом или прекращением работы организации.

- «Матроскин» принял сложнейшее решение – покупать новое помещение. Его минимальная стоимость с площадью в 100 кв.м. – 5 миллионов рублей. Это огромная сумма для приюта. Но благодаря вашей помощи мы уже смогли собрать 570 тысяч рублей. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы в следующем году бездомные котики не остались на улице, а обрели крышу над головой, - обращаются к пермякам волонтеры приюта.

Напомним, «Матроскин» работает с 2016 года и считается самым большим кошачьим приютом в Пермском крае. Благодаря работе волонтеров, семью нашли более 2 тысяч кисок.

Как помочь животным приюта можно узнать здесь.

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